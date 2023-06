Italia-Spagna | che modulo userà Roberto Mancini? Le ipotesi al vaglio del CT e la possibile formazione

(Di martedì 13 giugno 2023) La UEFA Nations League è pronta a tornare in campo. A partire da questa settimana si giocherà la Final Four del torneo. A essere rimaste in corsa in questa competizione continentale sono oramai quattro Selezioni. Domani, mercoledì 14 giugno, scenderanno in campo le prime due: l’Olanda di Ronald Koeman e la Croazia di Zlatko Dalic. Le formazioni si scontreranno nella prima delle due semifinali all’interno del De Kuip di Rotterdam e a partire favoriti sono proprio i padroni di casa. Il secondo match semifinale, invece, si disputerà il giorno successivo: giovedì 15 giugno dalle 20.45 (LEGGI QUI). Al De Grolsch Veste di Enschede, l’di, affronterà ladi Jose Luis De La Fuente. Una partita interessantissima tra due compagini che sanno regalare spettacolo. Gli Azzurri vorranno certamente ...

...vortice centrato sulla Repubblica Ceca sta inviando aria fresca ed instabile verso il Nord... il ciclone simil - tropicale che dall'Atlantico e dallaporterà tanto vapore acqueo, in un ...Ancora a Milano, dove si trova sempre bene, o fuori dall'. Finora si erano aperte t re piste europee: in Francia al PSG, inal Barcellona o in Inghilterra al Newcastle. La novità porta ...MFE ha come core business la tv commerciale generalista: inè editore di tre reti (Canale 5,1 e Retequattro), incontrolla Telecinco e Cuatro mentre in Germania è il primo ...

Spagna-Italia (Nations League): orario, dove vederla in TV e probabili formazioni 90min IT

Si avvicina la semifinale di UEFA Nations League tra Italia e Spagna. Ecco le possibili scelte di formazione di Mancini ...L'Italia si prepara per la propria semifinale nella Final Four di Nations League. L'edizione 2023 della fase conclusiva della manifestazione continentale si disputerà in Olanda e, nel caso degli azzur ...