Italia-Israele Si rafforza la collaborazione tra Med-Or e Inss di Tel Aviv

Leggi su formiche

(Di martedì 13 giugno 2023) Med-or consolida la suacon l’Institute for National Security Studies () di Telcon un nuovo evento organizzato in maniera congiunta a Roma. Si è infatti svolto martedì 13 giugno, presso la sede della Fondazione Med-Or, un workshop di studio, dedicato all’approfondimento dei punti di vistano e israeliano sui cambiamenti in corso nella regione del Medio Oriente e sulla situazione in Siria e Libano, a cui hanno preso parte sia i ricercatori e gli analisti diche di Med-Or. L’incontro segue la firma del memorandum sottoscritto connel mese di marzo, un accordo importante per Med-Or, considerata la rilevanza che l’Istituto riveste non solo income principale think tank del paese e in tutta la regione ...