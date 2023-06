(Di martedì 13 giugno 2023) COVERCIANO - Secondo giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale di Roberto Mancini che il 15 giugno alle 20.45 sfiderà la Spagna in Nations League . A parlare, in conferenza stampa, è Davide ...

Il centrocampista è gestito dal gruppo Mendes che ha sottoposto il suo profilo anche in, in ... Il club giallorosso, in realtà, punta ancora a Davideper rinforzare il reparto ma i ...A parlare, in conferenza stampa, è Davideal centro dell'interesse di molti club come Juventus, Roma e Inter.37 presenze tra campionato e Coppa, impreziosite da 7 gol : Davideè il nome del giocatore al centro del calciomercato italiano . Il 23enne romano è l'obiettivo di tre big: Juventus, Inter e Roma . In questi giorni ...

Italia, Frattesi: "Mercato Sarà un'estate importante" Corriere dello Sport

L'Italia affila le armi in vista della sua semifinale contro la Spagna della Final Four della Nations League 2023. La formazione allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini proverà a raggiungere ...Anche il club azzurro sulle tracce del talentuoso centrocampista della Nazionale che gioca per il Sassuolo. Davide Frattesi ha affrontato diversi temi, compreso il suo futuro, dal ritiro della Naziona ...