Italia | Adidas crea un kit celebrativo in occasione dei 125 anni della Figc

(Di martedì 13 giugno 2023) Indel 125°versarioha ideato un kitper la Nazionalena indelle finali di Nations League 2023. “La divisa, ispirata da quella indossata dalla Nazionale al suo esordio nel 1910 (–Francia 6-2 all’Arena Civica di Milano), è caratterizzata da un look retro, che richiama il cotone e la vestibilità morbida delle maglie storiche originali, ed è realizzata con le più moderne tecnologie e i migliori materiali tecnici di oggi.” si legge nella nota pubblicata sul sito ufficialeFederazione. “La maglia è in colore bianco con dettagli in oro ed è impreziosita sul petto dallo scudetto delle Nazionaline di calcio per ...

Una maglia celebrativa per i 125 anni della FIGC. Adidas ha voluto sorprendere i tifosi azzurri con un kit speciale pensato per le finali di Nations League, in programma tra pochi giorni in Olanda.Gli azzurri indosseranno le maglie per i 125 anni della FIGC nelle prossime gare di Nations League La FIGC festeggia i 125 anni e lo farà con delle maglie ad hoc per le prossime sfide di Nations Leagu ...