(Di martedì 13 giugno 2023)diin più, disoccupazione in calo all'8,3% e tasso d'inattività in discesa al 33,8%. E' quanto emerge dai datisul mercato del lavoro nel2023. Nei ...

mezzo milione di occupati in più, disoccupazione in calo all'8,3% e tasso d'inattività in discesa al 33,8%. E' quanto emerge dai datisul mercato del lavoro nel primo trimestre 2023. Nei ...... del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori 11:00 -- Esportazioni delle ... alla presenza di esponenti di spicco del governo, della politica, delle istituzioni e di1.... del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori 11:00 -- Esportazioni delle ... alla presenza di esponenti di spicco del governo, della politica, delle istituzioni e di1.

Istat, oltre mezzo milione di occupati in più nel primo trimestre Agenzia askanews

Roma, 13 giu. (askanews) - Oltre mezzo milione di occupati in più, disoccupazione in calo all'8,3% e tasso d'inattività in discesa al 33,8%.L`aumento dell`occupazione coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+542 mila, +3,7%) e gli indipendenti (+50 mila,+1%), mentre risultano in calo i dipendenti a termine (-79 mila,-2,7%) ...