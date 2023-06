... secondo un rapporto dell'sulla politica di coesione. Nel 2021 fra le prime 50europee per Pil pro capite a parità di potere d'acquisto solo quattro sono italiane: Provincia autonoma di ...Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori 11:00 -- Esportazioni delleitaliane - Gen. - Mar. 2023 11:00 - 100ª ...Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori 11:00 -- Esportazioni delleitaliane - Gen. - Mar. 2023 11:00 - 100ª ...

Istat, '4 regioni nelle top 50 per Pil in Ue. Nel 2000 erano 10' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Roma, 13 giu - “Il processo di convergenza delle regioni italiane classificate come ‘meno sviluppate’ sembrerebbe non essersi verificato”. Così Massimo Armenise, Direzione Centrale per le statistiche ...Il dato della nostra regione (+101,9%) ha contribuito per quasi un terzo alla crescita su base annua delle esportazioni nazionali (+9,8%). Decisiva l'impennata della farmaceutica verso la Cina ...