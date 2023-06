Isola d’Elba | cosa fare e cosa vedere

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 giugno 2023) L’, situata a soli 10 chilometri dalla costa della Toscana,è una delle destinazioni turistiche più popolari del Mar Tirreno. Da sempre protagonista della storia italiana e non solo, oggi quest’è la meta ideale per chi cerca sole, mare e spiagge, ma anche cultura, musei e attività all’aperto. Le sue acque cristalline, infatti, sono l’ideale per lo snorkeling e i suoi sentieri per gli amanti delle passeggiate nella natura. Se vuoi raggiungere questa bellissima meta turistica, compara e prenota i traghetti da Piombino a Rio Marina sull’per trovare la soluzione più conveniente per te. Ci sono varie compagnie di navigazione tra le quali scegliere, ciascuna con il proprio programma di trasporto e vantaggi. Ad esempio, ci sono traghetti diretti, veloci e notturni disponibili per ...