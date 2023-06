Isola dei Famosi | ecco la data della semifinale Helena piange per la morte di Berlusconi

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 13 giugno 2023) Ladell’ex Presidente sconvolge i naufraghi, mentrePrestes reagisce con profonda disperazione. Lapossibile per ladell’deidei, l’inviato Alvin ha dovuto affrontare un compito difficile: annunciare ai naufraghi rimasti in gara ladi Silvio. I concorrenti sono stati riuniti sotto le tende e lì hanno appresoscomparsa dell’ex Presidente. Questo evento ha scosso profondamente l’intero gruppo, lasciando una traccia di dolore che si fa sentire ancora oggi e continuerà a farlo in futuro. La situazione ha raggiunto livelli di importanza tale che è stato dichiarato il lutto nazionale, e persino le esequie di ...