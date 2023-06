Isola dei famosi 2023 | quando sarà recuperata la semifinale?

Leggi su sportface

(Di martedì 13 giugno 2023) L’Italia sta piangendo la morte di Silvio Berlusconi, compreso il mondo della tv, che lo stesso ex presidente del Consiglio ha contribuito a far sviluppare nel corso degli anni. Sulle reti Mediaset sta andando in onda una programmazione dedicata esclusivamente al ricordo di Berlusconi, tanto che nella serata di ieri è stata anche annullata ladell’deicondotta da Ilary Blasi. Al momento non è ancora stato annunciatoandrà in onda il penultimo appuntamento del reality, ma una delle prime ipotesi è quella di venerdì 16 giugno, con la finale che resterebbe programmata per lunedì 19. In caso contrario proprio lunedì 19 ci potrebbe essere la, con uno slittamento della finale a lunedì 26 giugno. SportFace.