Isola dei Famosi 2023 | morte Berlusconi | ecco quando si recupera la semifinale

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 13 giugno 2023) Com’era chiaro che fosse, ladi Silvioha stravolto il palinsesto di casa Mediaset. Di conseguenza, la puntata del 12 giugnodell’deiè stata rinviata a data da destinarsi. Dopo un breve summit tra i vertici sarebbe emerso il giorno in cui verràta la tanto attesa. La notizia non è ancora ufficiale, ma gli esperti hanno rivelato in anteprima che il reality ritornerà il 16 giugnomentre la finale potrebbe spostarsi di due giorni.deiandrà in onda laIl 12 giugnosarebbe dovuta andare in onda la tanto attesa ...