Isola 17 | ecco quando andranno in onda la semifinale e la finale

Leggi su isaechia

(Di martedì 13 giugno 2023) La scomparsa di Silvio Berlusconi avvenuta ieri mattina ha portato Mediaset a modificare il suo palinsesto, per rivolgere un doveroso omaggio al suo ftore. Molte le trasmissioni non andate in, fra queste L’dei Famosi. Per qualche giorno il palinsesto sarà completamente dedicato a Berlusconi. Gli appassionati del reality show si stanno chiedendoverrà trasmessa la, considerato che lunedì 19 dovrebbe andare inla finalissima e lunedì 26 invece è prevista la prima puntata di Temptation Island. Poco fa ci ha pensato Tv, Sorrisi e Canzoni a svelarevedremo le ultime due puntate del programma condotto da Ilary Blasi: Dopo le modifiche del palinsesto, e? stata ufficializzata la nuova data della ...