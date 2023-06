Iran e Venezuela firmano nuovi accordi di cooperazione

...previsioni sui prezzi dell'oro nero a causa di forniture più elevate del previsto da parte di Russia ee ha aumentato le previsioni di fornitura per il 2024 per i due produttori e il......previsioni sul prezzo del petrolio a causa di forniture più elevate del previsto da parte di Russia ee ha aumentato le previsioni di fornitura per il 2024 per i due produttori e ildi ...Secondo il capo dell'Esecutivo iraniano, oltre alle relazioni politiche, economiche e commerciali con, Nicaragua e Cuba, l'ha avuto anche una buona cooperazione con questi paesi in ...

Il presidente dell’Iran visiterà il Venezuela, il Nicaragua e Cuba ... Farodiroma

Irán y Venezuela firman nuevos acuerdos de cooperación estratégica durante una reunión amplia de sus delegaciones en Caracas, afianzando así los lazos bilaterales.El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro (d), habla junto al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, durante una declaración conjunta en Caracas, Venezuela, el 12 de junio de 2023. Venezuela es la primer ...