Io al Gay Pride c’ero | tutto quello che non vi raccontano

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 13 giugno 2023) Ioal Gaye la questura ha ragione: eravamo in 50mila, non c’era nessun milione in piazza. Le stesse facce che vedo ogni anno e l’età media è sempre troppo bassa. Mancano ancora le famiglie borghesi e i bambini (pochissimi), in generaleil mondo adulto. Mancano persino molti omosessuali che la considerano una carnevalata niente affatto inclusiva. Se il movimento Lgbtq+ reclama l’inclusività, siamo sicuri che la pratichi? Nel corteo di ieri non c’era spazio per il dialogo: ci sono solo nemici da abbattere. Il Gayè, infatti, sempre dichiaratamente “contro”. La posta in gioco è la solita abbuffata di diritti senza responsabilità. Le parole d’ordine sono quasi un rosario: gender, matrimonio ugualitario, utero in affitto… di adozione alle coppie gay, invece, si parla poco. Eppure lì il discorso ...