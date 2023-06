Inzaghi-Inter | vertice terminato! I temi discussi durante le 3 ore

(Di martedì 13 giugno 2023) Finito ildi mercato tra l’e Simone. Ben 3 ore di summit in Viale della Liberazione per il tecnico e la dirigenza al completo FINITO ? Finalmente terminato ildi mercato tra Simonee l’. Iniziato intorno alle 16.30, il tecnico nerazzurro ha lasciato la sede proprio qualche minuto fa. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai microfoni della stampa, ma è comunque apparso sorridente.ha parlato insieme a tutta la dirigenza, Zhang, Marotta e Ausilio, per programmare la prossima stagione e anche del suo prossimo rinnovo di contratto fino al 2025.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Leggi anchein sede per il vertice con Zhang e la dirigenza: sul tavolo rinforzi e rinnovo Lukaku rompe il silenzio: 'Non doveva succedere, è una sensazione di m....': tutte le notizie ...Oggi, martedì 13 giugno, è in programma un vertice in casadove tra i temi verrà toccato anche il rinnovo di Simone. E non è scontato che i tempi per una nuova firma siano così rapidi, riporta in un articolo il Corriere dello Sport . Ma tutto ...Commenta per primo Sergej Milinkovic Savic potrebbe essere il regalo di Marotta a Simone. Nei giorni scorsi la dirigenza nerazzurra ha avuto un contatto con l'agente del giocatore ...ma l'...

Inter, vertice in sede con Inzaghi: si parlerà anche di mercato. Due le priorità del tecnico fcinter1908

Secondo quanto si legge su Evening Standard, nelle scorse settimane il Chelsea avrebbe offerto 80 milioni di sterline per un top del Milan. Il calciomercato è lungo e imprevedibile, negli ultimi anni ...Milan Skriniar non sarà più un giocatore dell'Inter e il mercato dei nerazzurri dovrà portare un nuovo difensore per Inzaghi. Lo slovacco dal ritiro della propria nazionale ha ufficializzato quello ch ...