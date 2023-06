Inzaghi | aspettative diverse dall’incontro con l’Inter Dubbi – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 13 giugno 2023) Gianluca Di Marzio da Sky Sport annuncia i temi affrontati nell’incontro tra la proprietà, la dirigenza dele Simone. Non molto positivo l’esito finale. INCONTRO – Di Marzio ha aggiornato sull’incontro in sede nerazzurra: «Simoneè stato in sede con Zhang, Ausilio, Marotta e Baccin. Non si è parlato di rinnovo di contratto, ma se ne parlerà nei prossimi giorni perché non credo che l’allenatore che portato trofei e finale di Champions League inizi il nuovo campionato in scadenza. Si è parlato di mercato.ha chiesto garanzie per i risultati ottenuti in stagione, ha chiesto che i migliori giocatori possano rimanere e che Lukaku possa ritornare. Anche qualcosa sui tasselli che devono essere aggiunti a questo gruppo, soprattutto a centrocampo con Frattesi o Milinkovic-Savic e con un difensore ...