Inter | Zanetti e la lite con Hodgson | 'Che vergogna' VIDEO

Commenta per primo Fedez ha litigato anche con Luis Sal, ma il poadcast 'Muschio Selvaggio' non si ferma. Ieri è stata pubblicata la puntata con Javier, registrata prima della finale di Champions League persa sabato sera a Istanbul in Turchia. Girando due versioni: quella mandata in onda col Manchester City campione d'Europa, ma anche un'...Ospite del podcast di Fedez, \''Muschio Selvaggio\'', il vicepresidente dell'Javierparla di José Mourinho, suo ex allenatore in ...Il vice presidente dell'Javierè stato ospite nel podcast Muschio Selvaggio. L'ex capitano nerazzurro ha parlato del ritiro della sua numero 4: 'Il ritiro di un numero di maglia è un bellissimo riconoscimento a ...

Zanetti: "Il ritiro della 4 Ringrazio l'Inter. Magari la indosserà uno dei miei figli" TUTTO mercato WEB

CERIANO LAGHETTO – Continuano le presenze vip per i tornei che si stanno tenendo allo stadio di Ceriano Laghetto: dopo lo storico capitano dell’Inter, Xavier Zanetti, ecco il portiere ...Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato a Muschio Selvaggio. PAROLE – «Sono arrivato in Italia molto giovane all’Inter. Da lì c’è stata questa passione, questo legame molto forte da ...