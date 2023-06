Inter u18 | sconfitta in finale campionato con la Spal Non basta Guercio

Leggi su inter-news

(Di martedì 13 giugno 2023) L’under 18 ha giocato questa sera ladeldi categoria contro la. Il risultato è stato di 3-1 per gli avversari, beffa quindi ad un passo dalla gloria. MALE – Nelunder 18 l’ha perso lacontro lacon il risultato di 3-1. Dopo la vittoria alle semifinali per 2-1 con il Sassuolo non arriva l’ultimo passo per la gloria tricolore. Nel match di quest’oggi iniziato alle 20 la partenza è stata shock. Andrea Carbone e Marco Longoni hanno segnato i primi due gol dellaai minuti 20 e 35. L’ha accorciato con il difensore Tommasoal 45?, ma non èto. Dopo 5 minuti dall’inizio del secondo tempo la...