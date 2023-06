Inter | Skriniar saluta | «Stagione finita male | spero che al PSG…»

(Di martedì 13 giugno 2023) Milan, ex difensore centrale dell’, ha parlato della sua ultimacon la maglia nerazzurra Milan, ex difensore centrale dell’, ha parlato nella conferenza stampa di oggi dal ritiro della Nazionale slovacca. PAROLE – «Ora vedremo cosa succederà a Parigi, l’importante è che io ora stia bene. Mi sto allenando normalmente, ho finito lasu una gamba sola. Era impossibile andare avanti perché rischiavo un infortunio più serio. Ora sono pronto, se la Nazionale ne ha bisogno giocherò 90? o 5?, ma anche 10 secondi, posso anche rimanere a sbadigliare in panchina. Servirà avere fame contro l’Islanda. La sconfitta contro il City ci darà fastidio per molto tempo».

Skriniar dà l'ufficialità: "Il prossimo anno al Psg. L'Inter Ho giocato su una gamba sola"

