Inter | Skriniar conferma | “L’anno prossimo sarò al PSG Champions? Speravo in un addio diverso”

(Di martedì 13 giugno 2023) Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Milanhato in maniera defitiva chenon sarà più un giocatore dell’, bensì del Paris Saint-Germain. “Cosa succederà al PSG lo vedremo, ma l’importante è che sto bene. Ho avuto un infortunio importante e ho provato a recuperare il tempo perso allenandomi anche quando la squadra riposava. Ora mi sento bene, ma il ritmo partita non puoi ritrovarlo senza giocare. Se il ct deciderà di schierarmi, io aiuterò la squadra perché mi sento pronto e determinato”, ha esordito lo slovacco. “Nel match di ritorno contro il Porto ho giocato i minuti finali su una gamba sola – ha proseguito–, perché era impossibile fare di più . Avrei voluto essere in campo dall’inizio, ma era impossibile e avrei rischiato un ...

...ha poi parlato del suo calvario, della lomboglutalgia, del tentativo di recuperare senza operazione e infine dell'intervento chirurgico. Ha giocato l'ultima partita con la maglia dell'..., parla- Il difensore dell'e promesso sposo del Paris Saint Germain Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale toccando diversi ed importanti ..., gli obbiettivi di Inzaghi per la difesa Nonostante la solidità messa in mostra dalla difesa nerazzurra, la partenza di Milanverso il Paris Saint - Germain obbliga la società ...

Skriniar dà l'ufficialità: "Il prossimo anno al Psg. L'Inter Ho giocato su una gamba sola" La Gazzetta dello Sport

Skriniar: "Inter Ho giocato su una gamba sola" L'ormai ex difensore dell'Inter Milan Skriniar dal ritiro della nazionale slovacca ha annunciato il suo approdo al Psg dalla prossima stagione: "Cosa ...Il calciomercato non si ferma e se gli occhi del mondo sono sugli sviluppi della situazione Mbappé-PSG, non c’è da dimenticare l’Italia e i suoi top club. Imminente ormai l’ufficializzazione di N’Dick ...