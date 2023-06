Inter | Marotta pensa a un giovanissimo per la difesa | le novità ? Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 13 giugno 2023) L’ragiona sul mercato e sulle operazioni da compiere, forte degli introiti della Champions League, per rafforzare il gruppo (vedi articolo). Spunta, secondo Sky Sport, il nome di unper lanerazzurra: le. NOME PER LA? L’, con la finale di Champions League contro il Manchester City, ha chiuso una stagione fitta di impegni. Ora il club nerazzurro ragiona sul mercato e sugli innesti difensivi da poter portare in squadra per rafforzarla. A questo proposito, secondo Sky Sport, è in voga il nome di Yann Aurel Bisseck, giovane difensore classe 2000. Il suo cartellino è di proprietà dell’Aarhus e il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026, ma l’ci sta seriamentendo già per la prossima stagione. Nel ...