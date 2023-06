Inter | Lukaku | “Torneremo a combattere per scrivere la storia”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 giugno 2023) “Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell’per l’amore e il sostegno ricevuto durante tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo. Non doveva succedere: abbiamo dato tutto. È una sensazione ‘brutta’ per tutti noi che amiamo questo bellissimo club”. Lo ha scritto su Instagram l’attaccante dell’Romelua proposito della finale di Champions persa contro il Manchester City. “Ma l’ha ancora fame econ la speranza di raggiungere un giorno quel momento in cui si scrive la”, ha aggiunto il giocatore belga che nel finale del match di Istanbul ha fallito una nitida occasione di testa.è partito dalla panchina, dopo ...