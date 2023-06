Inter-Inzaghi | a breve incontro decisivo | in ballo il rinnovo ? Sky

(Di martedì 13 giugno 2023) L’sa, al netto di alcuni passi falsi, di aver fatto una grande stagione (vedi articolo). Certo, ci si sarebbe aspettati di più dal campionato. Ma le coppe vinte e la finale di Champions League hanno significato tanto. Per questo motivo, come detto da Sky Sport, si pensa già alDI CONTRATTO ? Secondo quanto fatto sapere da Sky Sport, quindi, aci sarà un nuovotra la società e Simone. Il tecnico ha portato la squadra molto vicina alla gloria e il club vuole perciò ancora dargli fiducia. Nell’si parlerà didi contratto, attualmente in scadenza nel 2024.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

"Quando l'ha persa Simone".- City, una pesantissima verità... archiviata la delusione incassata dopo la sconfitta in finale di Champions League, l'che verrà dovrà dimostrarsi all'altezza di questo risultato eccezionale per Simone(che pare abbia ...... in questo scenario di mercato, con l'alla ricerca di mezzali, il pensiero non può non correre anche a un altro giocatore: Sergej Milinkovic. Che il serbo piaccia aè persino superfluo ...

Inzaghi rinnova con l’Inter e prova l’assalto a Milinkovic della Lazio Corriere dello Sport

L’Inter ha sondato Frattesi, pensa a Kessie, ma occhio anche a Milinkovic che Simone Inzaghi conosce benissimo. PACCHETTO - Il serbo - nelle idee del tecnico piacentino - occuperebbe la casella di ...Intervistato da Repubblica, l'ex presidente nerazzurro torna sulla sconfitta dell'Inter in finale di Champions ...