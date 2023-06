Inter | il rinnovo di De Vrij a un passo

(Di martedì 13 giugno 2023) Il summit andato in scena nel pomeriggio in Viale della Liberazione ha portato novità importanti dal punto di vista dei rinnovi, in casa...

...Non è stato affrontato ancora invece il tema relativo aldi Inzaghi, in scadenza nel 2024. FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Lukaku &Co, gli altri 7 sull'asse...Ilalle stesse cifre o al ribasso, potrebbe essere avvantaggiato proprio dalla trattativa ... Per cui figurerebbe nella lista dei cedibili di Pochettino e l'ha bisogno di un difensore ......nei prossimi giorni metterà la firma su undi contratto biennale (nuova scadenza giugno 2025): aultii dettagli da sistemare tre la parti ma l'intesa di massima è stata raggiunta, con l'...

Inter, mercato e obiettivi futuri: finito il vertice di 3 ore tra Inzaghi, Marotta e Zhang - Sportmediaset Sport Mediaset

ROMA - Rafael Leao, fresco di rinnovo con il Milan, manda un messaggio d'amore al club rossonero direttamente dal ritiro della nazionale portoghese: "La decisione di rinnovare l'avevo presa da tempo e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...