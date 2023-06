Inter | il mercato sarà a costo zero Andrà sacrificato qualche giocatore CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 giugno 2023) Ildell’dovrà essere a. Gli acquisti dovranno essere finanziati dalle cessioni o dai soldi risparmiati dai giocatori che andranno via a scadenza di contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport. Oggi il vertice di Inzaghi con i dirigenti del club nerazzurro. “L’appuntamento di oggi servirà per discuterne in maniera approfondita, in modo da sistemare alcune caselle e da capire come coprire quelle che resteranno vuote. La certezza, comunque, è che il prossimo. Vale a dire che gli acquisti dovranno essere finanziati dalle cessioni, o dai risparmi sugli ingaggi di chi lascerà la Pinetina. In questo senso, qualcuno, anche per recuperare le risorse ...