Inter e Chelsea incontro programmato

Lukaku &Co, gli altri 7 sull'asseIl ds Ausilio volerà a Londra ...Torna a parlare Romelu Lukaku . Nonostante il suo futuro all'rimanga un rebus, con la fine del prestito e il rientro al, l'attaccante belga parla ancora da leader nerazzurro, a pochi giorni dalla finale di Champions League, persa contro il ...... sarebbe illa prima pretendente e i due club hanno già un appuntamento segnato in agenda per discutere la possibile permanenza a Milano di Lukaku e non solo. Ma l'vuole ora 70 milioni (

Si parla di un imminente doppio colpo in difesa per l'Inter: oltre a sostituire Skriniar, i nerazzurri devono prendere un giovane ..."Ci sarà questa riunione in settimana tra Inter e Chelsea: i Blues chiederanno quanto costa Onana perché piace ad uno dei direttori del club, Lawrence Stewart, che provò a prenderlo due anni fa al ...