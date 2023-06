Inter | Dzeko si allontana Venerdì un rinnovo di contratto – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 13 giugno 2023) Sono diversi i contratti in scadenza da gestire in casa. La dirigenza sembra aver deciso il destino di due calciatori, uno di questi è Edinsecondo Gianluca Di Marzio da Sky Sport. CONTRATTI IN SCADENZA – Tanti i contratti in scadenza in casa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Stefan de Vrij rinnoverà il. Verrà firmato un biennale per il difensore che ha convinto l’soprattutto nell’ultima parte di stagione. Per Edininvece siil. I nerazzurri vorrebbero ringiovanire davanti ed è probabile che il bosniaco vada via.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...