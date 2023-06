Inter | Dzeko in scadenza | continua pressing del Fenerbahce ? Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 13 giugno 2023) L’al momento non ha fatto ulteriori passi in avanti per il rinnovo di contratto di Edin. Secondo Sky Sport, però,nel frattempo ildelche gli ha offerto un ricco biennale.? Edinè indi contratto con l’e tutto appare al momento fermo in casa nerazzurra (vedi QUI). Nel frattempo, però,come confermato da Sky Sport ildel. La squadra turca gli ha infatti proposto un ricco biennale. Il giocatore è perciò ora tentato e Vincenzo Montella, a un passo dalla panchina del club turco, potrebbe incidere non poco.-News - Ultime notizie e calciomercato...