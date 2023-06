Inter | Dzeko è in scadenza e il Fenerbahce lo tenta

(Di martedì 13 giugno 2023) Tra Edine l’si inserisce il. Il club turco ha incontrato l’agente del giocatore a Istanbul e ha presentato un’offerta importante. Il, infatti, sarebbe disposto a sottoporre all’attaccante bosniaco un biennale a cifre importanti. Il classe 1986 ha infatti un contratto inal prossimo 30 giugno e non ha ancora sottoscritto il rinnovo con il club nerazzurro. Il giocatore ha un accordo verbale con l’per prolungare la permanenza a Milano per un’altra stagione. La finale di Champions League ha congelato le trattative, ma più si avvicina lanaturale del contratto più crescono gliessamenti per il giocatore. Su, infatti, oltre alsi stanno muovendo ...

Aumentano quindi i dubbi sulla proposta di rinnovo fatta dall', che prevedeva un prolungamento della sua permanenza in nerazzurro fino al 2024. Sarebbero molte le squadre europee ...FENERBAHCE - Edinpotrebbe lasciare l'nella prossima finestra di mercato. Il bosniaco è ancora in attesa della chiamata dei nerazzurri per il rinnovo del contratto, ma per ora ...L'intesa, però, non si è mai concretizzata in un autografo sul rinnovo e così adesso asi ... o arriverà la conferma del rinnovo fino al 2024 con l'oppure il numero 9 nerazzurro guarderà ...

Tra Edin Dzeko e l'Inter si inserisce il Fenerbahce. Il club turco ha incontrato l'agente del giocatore a Istanbul e ha presentato un'offerta importante. Il Fenerbahce, infatti, sarebbe disposto a sot ...Secondo quanto si legge su Evening Standard, nelle scorse settimane il Chelsea avrebbe offerto 80 milioni di sterline per un top del Milan. Il calciomercato è lungo e imprevedibile, negli ultimi anni ...