Inter | due richieste per Gosens | la vera cifra richiesta da Marotta E su Carlos Augusto…

(Di martedì 13 giugno 2023) Casa dolce casa. Robinnon ha mai fatto mistero di voler esordire in Bundesliga. Per l’esterno dell’, che ha diviso...

... né la Juventus della grande industria, né l'dei ricchi petrolieri. Il Milan prima di Silvio ... la gioia casciavitt della Stella e la disperazione diretrocessioni, "una pagando e una gratis",...... la domenica era in programma il derby contro l'del Trap. Senza dirmi nulla, parlò con i ... Lo chiamavovolte al giorno. Mi ripeteva: 'Parlare del Milan mi rilassa'. Era proprio così. Si ...Restando nella categoria ricordiamo la finale del campionato tra SPAL e. Allo stadio Riviera della Palme di San Benedetto del Tronto si affrontano alle ore 20 lesquadre per la conquista ...

Inter, due nomi caldi per le fasce. In programma il dopo Correa – TS Inter-News.it

Casa dolce casa. Robin Gosens non ha mai fatto mistero di voler esordire in Bundesliga. Per l’esterno dell’Inter, che ha diviso la sua carriera tra Olanda e Italia, è una questione di principio. Non p ...Con la stagione ufficialmente terminata, Inter e Juventus iniziano a programmare le strategie per il calciomercato estivo ...