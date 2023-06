Inter | attenta | forte interesse per l’attaccante | c’è l’offerta

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 13 giugno 2023) I nerazzurri stanno cercando di dimenticare la sconfitta in finale di Champions contro il Manchester City e sono già al lavoro per la prossima stagione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è stata ancora smaltita, come è giusto che sia, la sconfitta in finale di Champions League da parte dell’. I nerazzurri a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.