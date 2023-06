Inter | assalto al big nerazzurro | irrompono i dollari arabi

(Di martedì 13 giugno 2023), tra i 25 e i 30 milioni per la cessione eccellente: le ultimeIn questo senso, attenzione ai movimenti in corso dall'a Saudita, da dove, secondo la 'Gazzetta dello Sport', sarebbero ...

, tra i 25 e i 30 milioni per la cessione eccellente: le ultimeIn questo senso, attenzione ai ... Per il sostituto in rosa, in caso di addio partirebbe l'convinto a Frattesi o a Milinkovic -...... dall'attacco con Dzeko e Lukaku in bilico, alla questione Onana e il possibiledel Chelsea.un'importante offerta dall'Arabia Saudita e viene valutato sui 25 milioni di euro dall'. ...MILANO - L'ha fretta di ripartire. E, infatti, già oggi, a meno di cambi di agenda dell'ultimo momento, i dirigenti e Inzaghi si siederanno attorno a un tavolo per programmare la nuova stagione. Del resto, ...

Inzaghi rinnova con l’Inter e prova l’assalto a Milinkovic della Lazio Corriere dello Sport

Iniziano le grandi manovre di mercato e un big dell'Inter potrebbe essere sacrificato: sondaggi in corso dall'Arabia, le cifre ...Il contratto dell’allenatore esteso fino al 2025 con un ritocco dell’ingaggio: il centrocampista della Lazio nella lista dei rinforzi ...