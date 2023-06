(Di martedì 13 giugno 2023) Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sarebbe il Chelsea la prima pretendente e i due club hanno già un appuntamento segnato in agenda per discutere la possibile permanenza a Milano di ...

Ma l'vuole ora 70 milioni (non più 40) per cedere il suo portiere, assoluto protagonista della stagione. Considerato che è arrivato ad Appiano Gentile da svincolato, Marotta vendendolo ...Infine, l'lanciato da Rossi sulla partenza di un altro big: 'Su Brozovic ultimamente ero ... 'Magari per Frattesi potreste sedervi anche voi dell', magari vi parte qualcuno. Magari vi ...E i social non perdonano Manchester City -1 - 0, le pagelle: malasorte Lukaku, Calhanoglu ... L'è scattato immediatamente. E le ricerche avviate dalla polizia turca, al momento senza ...

Inter, allarme-Onana: "A certi livelli non sai mai", dove può andare Liberoquotidiano.it

La scorsa notte gli agenti di una società di vigilanza privata hanno sventato un furto in un bar a San Valentino Torio. In piena notte, infatti, sono intervenute sul posto le ...Il club nerazzurro sta per ricevere un'offerta da capogiro per uno dei suoi titolarissimi: 60 milioni del Chelsea per Onana ...