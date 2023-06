Inter | accordo per il rinnovo di De Vrij

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 giugno 2023) L’ha raggiunto uncon Stefan De, difensore olandese, per ildel contratto. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’avrebbe raggiunto uncon Stefan Deper ildi contratto in scadenza a fine stagione. L’olandese si legherà infatti al club nerazzurro fino al 30 giugno 2025, con la firma prevista già per la fine della settimana. Arrivato all’dalla Lazio nell’estate del 2018, il difensore classe 1992 sarà dunque ancora una volta un calciatore dei nerazzurri anche nella prossima stagione.