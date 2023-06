Inter | 7 acquisti in arrivo? Tutti i ruoli con caselle da riempire – TS

(Di martedì 13 giugno 2023) Per l’possono esserci fino a sette nuovinel corso di questa sessione di mercato. Tuttosport, più che sui nomi, si concentra su quali saranno idove dovervenire. SI COMPRA! – Come sempre si parla tanto di possibili cessioni in casa, ma per completare la rosa che vuole Simone Inzaghi servono anche dei nuovi giocatori. Del portiere sarà necessario occuparsi in caso di partenza di uno degli attuali, con anche André Onana a rischio (vedi articolo). Tuttosport dà gli altri: un difensore al posto di Milan Skriniar, un centrocampista al posto di Roberto Gagliardini, uno o due esterni e due attaccanti. Questi ultimi perché Joaquin Correa è destinato a lasciare l’e su Edin Dzeko ci sono ancora perplessità sul ...

... l'e la Juventus . Ora però si parla di una vendita a Evangelos Marinakis , di origine greca ... dove ha inserito in squadradi pregio come James Rodriguez e Marcelo , ed in Inghilterra ...... Steven Zhang - Simone Inzaghi Il mercato dell'dovrà essere a costo zero. Glidovranno essere finanziati dalle cessioni o dai soldi risparmiati dai giocatori che andranno via a ...Il calciomercato 22/23 ai raggi X - 1: bene l'. Atalanta, Bologna e Empoli ok. Cremonese, ... pochi, poco incisivi e poco utilizzati. Il più presente è anche l'emblema di questo cattivo ...

Calciomercato Inter, gli acquisti di Marotta e Ausilio Sky Sport

Il bomber serbo nel mirino del Chelsea, ma anche il Bayern insiste. Per lo svedese il Tottenham vuole uno sconto sul riscatto ...Dalle colonne di Tuttosport arrivano aggiornamenti riguardo all'incontro odierno tra Inzaghi e la dirigenza. "Sul tavolo la programmazione dell’estate (il raduno ...