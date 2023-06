Instagram cresce senza sosta | entro il 2027 sarà il social con più utenti al mondo

Leggi su funweek

(Di martedì 13 giugno 2023)più di Facebook e di TikTok: l’applicazione (by Meta) sembra non conoscere momenti di stanca e nemmeno la competizione del temibile colosso cinese TikTok la spaventa. LEGGI ANCHE – Eliminare gli sprechi nella ristorazione con l’intelligenza artificiale Secondo i dati presentati da OnlyAccounts.io (motore di ricerca per la piattaforma Onlyfans), l’app dinetworking per la condivisione di video dovrebbe raggiungere l’incredibile traguardo di 1,33 miliardi dila fine del 2023, 86 milioni in più rispetto a un anno fa. Edil, ilil numero di persone che utilizzanodovrebbere di un altro 17,2%, raggiungendo la cifra di 1,56 miliardi diin tutto il ...