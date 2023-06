Inflazione Usa al 4% | è al minimo da due anni Borse toniche | a Milano corre ancora Mfe

Dopo un netto calo a ridosso del dato dell'hanno imboccato la strada dell'incertezza. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 165 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,04%. . . ...L'attenzione degli investitori si sposta ora alla riunione della Fed sul rialzo dei tassi che dovrà tener conto del dato dell'. In rialzo l'euro a 1,0815 sul dollaro. Lo spread tra Btp e ...Per fronteggiare l', i rendimenti che stanno riscontrando più successo sono invece quelli ...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...

Borse caute, focus su inflazione Usa. Corre ancora Mfe Il Sole 24 ORE

L'inflazione rallenta negli Stati Uniti al 4,0% in maggio, rispetto al 4,9% di aprile. Il dato pubblicato oggi dal Dipartimento del commercio è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano ...Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio di Wall Street. I mercati hanno ritrovato la strada dei rialzi dopo il dato che registra un calo dell'inflazione negli Stati Uniti ed in vista delle d ...