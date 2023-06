Incidenti sul lavoro | cinque morti nelle ultime 24 ore dalla Lombardia alla Sicilia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Altrisul24 ore tra. Lunedì sera Giovanni e Filippo Colapinto, padre e figlio di 81 e 47 anni, sonoa Gioia del Colle, in provincia di Bari, a causa delle esalazioni del vino, dopo essere finiti in una cisterna. Il figlio, a lungo proprietario dell’azienda vinicola Cantina storica del cardinale, aveva da poco venduto la società ma aveva continuato a lavorarci come amministratore. Non è chiaro se stesse lavorandocisterna per ispezionarla o per pulirla, ma è rimasto intossicato dalle esalazioni di anidride carbonica e il padre, nel tentativo di aiutarlo, sarebbe andato incontro allo stesso destino. I due cadaveri sono stati ritrovati nella cisterna, contenente vino per ...