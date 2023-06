Incidente sulla Fondo Valle Sele | ferito automobilista | bloccata statale e traffico deviato a Colliano

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ di un, il bilancio dell’stradale avvenuto questo pomeriggiostradaSS691, nel tratto che collega i comuni dell’Irpinia con l’Altadel, all’altezza del comune di. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, una macchina e due tir, si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’Anas e i militari per tutti gli accertamenti e le indagini del caso. Ad avere la peggio, un giovane alla guida di uno degli automezzi coinvolti nell’stradale che è stato soccorso dai ...

Leggi anche Operaio muore in cantiereA4, investito da mezzo pesante Bari, cadono in cisterna per il vino: morti padre e figliosul lavoro nel casertano, morto operaio caduto da ...SEMBRAVA UNA BUONA IDEAcarta il mega casting offre solo vantaggi, risultando economicamente ... che s'innestano in alloggiamenti ricavati nella componente pressofusa: in caso d'...Ransomware e attacchi di DDoS sono semprecresta dell'onda, così come il fattore umano ... questo rispetto a una media complessiva per cui meno di unsu tre si trasforma in violazione. ...

Incidente sulla Treviso Mare, motociclista si impiglia in un cavo spezzato dal maltempo: muore sul colpo ilgazzettino.it

Nel catanese un operaio è precipitato da un solaio. Mentre a Brescia un lavoratore è caduto da un traliccio dell'alta tensione. Nel Veronese morto un operaio su cantiere stradale A4. Mentre a Gioia de ...Fabriano (Ancona), 13 giugno 2023 – Ha un malore alla guida, finisce con la vettura a tutta velocità contro la vetrina della stazione, entra nell’area passeggeri e in biglietteria ferendo anche una do ...