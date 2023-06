Inchiesta La Tana delle Tigri | domani interrogatori di garanzia agli indagati

(Di martedì 13 giugno 2023) Pescara - Sono previsti, a partire dalle 9.30, glidiper i due principalinell'ambito dell'operazione "La" della Guardia di Finanza di Pescara su un presunto giro di mazzette e droga nel settore Lavori Pubblici al Comune di Pescara. Primo appuntamento per il Gip Cingolani al carcere di San Donato dove è rinchiuso l'imprenditore Vincenzo De Leonibus, assistito davvocati Sergio Della Rocca e Augusto La Morgia. "Ho trovato il mio assistito particolarmente prostrato - ha riferito La Rocca stamani all'uscita del carcere dopo una breve visita - Non ha ancora avuto la possibilità di leggere nel detto la documentazione, per cui valuteremo se rispondere alle domande del giudice ...

Cronaca Pescara - 13/06/2023 15:36 - Sono previsti domani, a partire dalle 9.30, gli interrogatori di garanzia per i due principali indagati nell'ambito dell'operazione "La Tana ...