Incendio in centro città | due persone salve per miracolo | uno stabile evacuato

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Francesco Scandone per unche si è sviluppato in una abitazione sita al quinto piano di un edificio del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha ricevuto decine di richieste riguardanti questoed ha inviato sul posto una squadra supportata dall’autoscala. Le fiamme che hanno riguardato un ambiente dell’appartamento sono state spente, e i due occupanti, una donna di 91 anni e suo figlio di 50 anni, una volta accorti di quello che stava accadendo in casa, hanno fatto in tempo a mettersi in salvo. L’edificio a scopo precauzionale è statoe si sono registrati danni anche sul balcone del terzo piano dove è stato spento un piccolo focolaio provocato dalla caduta di faville dal balcone del quinto piano. Sul posto ...