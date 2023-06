In tv Le donne di Pasolini in un documentario

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 13 giugno 2023) Giovedì 15 giugno 2023 arriva su Rai3 in prima serata va in onda Ledi, docu-film diretto da Eugenio Cappuccio e narrato da Giuseppe Battiston che rilegge la vita del grande regista, scrittore, poeta e drammaturgo ponendo l’attenzione sullepiù importanti della sua vita, l’amatissima madre Susanna Colussi, Maria Callas, Laura Betti, Oriana Fallaci e Giovanna Bemporad, partendo dai territori friulani in cui è cresciuto e da cui ha tratto ispirazione. Il filmLedidi 90’, una coproduzione Rai Documentari e Anele, porta all’attenzione anche delle nuove generazioni la personalità e l’arte diincrociando linguaggi narrativi diversi: i repertori d’epoca, la parte filmica narrativa con Battiston e quella teatrale. ...