In tv Le donne di Pasolini in un documentario

(Di martedì 13 giugno 2023) Giovedì 15 giugno 2023 arriva su Rai3 in prima serata va in onda Ledi, docu-film diretto da Eugenio Cappuccio e narrato da Giuseppe Battiston che rilegge la vita del grande regista, scrittore, poeta e drammaturgo ponendo l’attenzione sullepiù importanti della sua vita, l’amatissima madre Susanna Colussi, Maria Callas, Laura Betti, Oriana Fallaci e Giovanna Bemporad, partendo dai territori friulani in cui è cresciuto e da cui ha tratto ispirazione. Il filmLedidi 90’, una coproduzione Rai Documentari e Anele, porta all’attenzione anche delle nuove generazioni la personalità e l’arte diincrociando linguaggi narrativi diversi: i repertori d’epoca, la parte filmica narrativa con Battiston e quella teatrale. ...

... anche in omaggio all'età media del pubblico: non poteva certo fare eccezione questo Ledi, passato l'altra sera su Rai 3, uno speciale con titolo adeguato, nemmeno troppo costrittivo.Chiudono gli ascolti del prime time Rai3 con 'Ledi', seguito da 365.000 telespettatori (share del 2,2%), e Nove con il film 'Killers', seguito da 358.000 telespettatori (share del 2%) ...Su Rai3 - dalle 21.55 alle 23.31 - Ledi365.000 spettatori share del 2.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.107.000 spettatori con l'8.4% di share. Su La7Speciale Piazza Pulita L'Abisso ...

Il tratto antistante di mare, non a caso, è chiamato Golfo degli Angeli. Rai 3, per la prima serata di giovedì 15 giugno, propone la visione de Le donne di Pasolini. Il docu – film è visibile anche in ...