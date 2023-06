AGI/Vista - La vicepresidente delCastellone invita i senatori a undi silenzio per la commemorazione di Silvio Berlusconi. /L'Aula del, in apertura di seduta, su invito della presidente di turno Mariolina Castellone, ha osservato undi raccoglimento in ricordo di Silvio Berlusconi, deceduto ieri a 86 anni. La ...... tutto si ferma, anche Camera ee moltissimi esponenti del Governo voleranno verso il ... mentre la bara del Cavaliere sosterà sul sagrato della cattedrale solo per qualche

In Senato un minuto di raccoglimento per Silvio Berlusconi - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Roma, 13 giu. (askanews) - L'Aula del Senato, in apertura di seduta, su invito della presidente di turno Mariolina Castellone, ha osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Silvio Berlusconi, ...L'Aula del Senato osserva un minuto di silenzio e di raccoglimento in ricordo e in memoria del senatore Silvio Berlusconi recentemente scomparso.