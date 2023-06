(Di martedì 13 giugno 2023) Sorpresi indi un SUV mala, denunciato il conducente. Proposto il Foglio di Via Obbligatorio Con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano a concentrare l’attenzione all’attività di perlustrazione per contrastare rapidamente gli episodi criminali. In tale contesto, ieri notte, a, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un SUV con adue uomini. Si tratta di due 29enni della provincia di Napoli, già noti alle Forze dell’Ordine in particolare per reati contro il patrimonio, fermati mentre si aggiravano con fare sospetto in pieno centro. Alla specifica ...

d'Italia, settima tappa, la Fiuggi - Montevergine di, 224 chilometri. 'Avevo la febbre. E la pagai. Arrivai al traguardo, ma fuori tempo massimo'. Olimpio Paolinelli, lucchese di ...... due operai diretti in una fabbrica e una terza persona in viaggio versonon hanno ...il resto si interviene ormai sono in concomitanza di manifestazioni importanti come avvenuto per il...Vermi nella pasta a mensa, alunni e genitori dell'istituto comprensivo 'Guido Dorso' diin agitazione. L'allarme è scattato nella giornata di martedì, quando in occasione del ...ildel ...

In giro a Mercogliano senza patente a bordo di un SUV Punto! Il web magazine

È un anno fantastico per il ciclismo irpino che verrà ricordato a lungo. Dopo il successo organizzativo per le due tappe irpine del Giro d’Italia, l’Irpinia del ciclismo alza l’asticella con un altro ...Dopo il successo organizzativo per le due tappe irpine del Giro d’Italia, il ciclismo irpino alza l’asticella con un altro evento: domenica 11 giugno la seconda edizione della << Festa del Ciclismo Ir ...