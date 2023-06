In fuga dal carcere di Nisida | in tre si fratturano le gambe | due sono minorenni

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 13 giugno 2023) Tre detenuti, due dei quali maggiorenni ed uno minorenne, hanno tentato di evadere ieri sera dalnapoletano di, mastati subito rincorsi e raggiunti dalla polizia penitenziaria . I tre sicalati dal muro di cinta delper tentare la, siquindi lanciati per toccare suolo procurandosi fratture in varie parti del corpo, comprese le. Per il recupero dei...