In Forza Italia cambierà il peso dei bergamaschi Sorte e Benigni | pupilli di Marta Fascina?

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 giugno 2023) Bergamo. I, delfini recenti del Silvio Berlusconi accudito da, ora che il presidente dinon c’è più avranno unabenigna, politicamente parlando? Difficile dirlo. Il partito, oggi all’8 per cento dei consensi, è in fase di rilancio e ristrutturazione, anche sul territorio bergamasco. Lo dimostrano l’impegno dello stessodi trovare, e l’ha trovata, una sede nuova cittadina, di riorganizzare il partito anche a livello provinciale, di rilanciarne ile la caratura in tutte le sedi del potere. Anche in vista delle amministrative del 2024. Il Cavaliere non ha mai fatto mistero della predilezione dei due giovani e ambiziosi politici ...