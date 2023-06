In Egitto esiste un ‘cimitero delle mani mozzate’ e ora sappiamo perché

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 13 giugno 2023) Gli archeologi hanno offerto una nuova spiegazione per uno dei reperti più raccapriccianti dell’Antico: un vero e proprio cimitero dimozzate accuratamente raccolte in un tempio 3.500 anni fa. La scoperta, nel 2011,ossa di una dozzina didestre in un sito dove un tempo sorgeva l’antica città egiziana di Avaris (oggi nota come Tell el-Dab’a), è stata particolarmente inquietante. I resti sono stati portati alla luce, la maggior parte con i palmi rivolti verso il basso, da tre pozzi poco profondi vicino alla sala del trono di un palazzo reale. Le, insieme a numerose dita disarticolate, furono molto probabilmente sepolte durante la XV dinastia egizia, dal 1640 a.C. al 1530 a.C. A quel tempo, il delta del Nilo orientale dell’era controllato da una ...