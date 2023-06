Imu | chi non deve pagarla il 16 giugno | l’elenco dei paesi in cui è sospesa

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 giugno 2023) Tra le sospensioni fiscali previste dal decreto Alluvione, è prevista quella relativa all’acconto Imu degli immobili situati nelle zone alluvionate. In particolare, la prima rata dell’Imu in scadenza il prossimo 16fino al 20 novembre per gli immobili situati nelle zone colpite dall’emergenza maltempo in Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2023. Acconto Imu, chi nonpagare Non dovranno pagare l’Imu entro il 16soggetti che risultano residenti oppure hanno sede legale od operativa in uno dei Comuni alluvionati al 1° maggio 2023, sulla base della sospensione dei termini dei versamenti tributari stabilita dal DL n 61/2023. Per coprire l’ammanco nelle casse dei Comuni dovuti alle nuove esenzioni, il Governo ha finanziato la misura con uno stanziamento da 62 milioni di euro Il ...