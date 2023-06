Imprese | Tajani a Manageritalia | Contate su di me | su ministero degli Esteri e su Governo

... Antonio. "Ringrazio il presidente Mantovani e saluto tutti partecipanti all'Assemblea - ... in stretto raccordo con i colleghi di Governo, per sostenere le nostresui mercati esteri". 13 ...... che favorirono leitaliane. Era l'aria del tempo: l'idea che il libero mercato globale ... Frattini eChi interpretò per suo conto con professionalità e persistente capacità di ......negli USA di- Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio,... produttività, comunicazione e marketing digitale per leitaliane" 10:00 - Istat - Il ...

Imprese, Tajani a Manageritalia: "Contate su di me, su ministero ... Adnkronos

A dirlo in un messaggio all'assemblea di Manageritalia il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ...Dopo la morte di Silvio Berlusconi, il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ha dichiarato che il partito continuerà a lavorare nel solco delle indicazioni del loro defunto leader. Tajani ha ...