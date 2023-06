Imprese | Tajani a Manageritalia | Contate su di me | su ministero degli Esteri e su Governo

... Antonio. "Ringrazio il presidente Mantovani e saluto tutti partecipanti all'Assemblea - ... in stretto raccordo con i colleghi di Governo, per sostenere le nostresui mercati esteri". "L'...... che favorirono leitaliane. Era l'aria del tempo: l'idea che il libero mercato globale ... Frattini eChi interpretò per suo conto con professionalità e persistente capacità di ......negli USA di- Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio,... produttività, comunicazione e marketing digitale per leitaliane" 10:00 - Istat - Il ...

Imprese, Tajani a Manageritalia: "Contate su di me, su ministero ... Adnkronos

A dirlo in un messaggio all'assemblea di Manageritalia il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. "Ringrazio il presidente ... per sostenere le nostre imprese ...Dopo la morte di Silvio Berlusconi, il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ha dichiarato che il partito continuerà a lavorare nel solco delle indicazioni del loro defunto leader. Tajani ha ...